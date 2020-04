Carlos Correia, antigo estudante de Medicina de Coimbra, vive nos EUA há mais de 50 anos e tem uma carreira de médico de família em Fall River há 25 anos. Trabalha em regime ambulatório, com consultas fora do hospital, transformadas nesta altura em consultas telefónicas.

As novas medidas adotadas nos EUA para conter o contágio do novo coronavírus vieram alterar o ambiente rotineiro no consultório do luso-americano e trouxeram preocupações especiais aos profissionais de saúde, “inclusivamente médicos novos”, conscientes do perigo.

Uma base de dados do jornal The Boston Globe indicava, em 02 de abril, que existiam 509 trabalhadores infetados nos maiores hospitais do estado de Massachusetts, numa subida acentuada dos 177 conhecidos uma semana antes.

O consultório de Carlos Correia recebe poucos pacientes por esta altura, realizando as consultas de saúde por telefone, as chamadas “televisitas”, para manter as pessoas o mínimo tempo possível fora de casa.

“Raramente temos um doente a vir ao consultório, porque fazemos a maior parte das consultas através do telefone. Só se realmente for um doente que temos de examinar, desde que não sejam queixas respiratórias”, explicou Carlos Correia.

Os doentes com queixas respiratórias nesta altura estão a ser direcionados para outros locais, para se evitar que entrem em contacto com outros doentes ou pessoal médico do consultório.