Marcelo Rebelo de Sousa falou à agência Lusa durante um passeio de elétrico entre Campolide o Largo de Camões, em Lisboa, que decidiu fazer após ter almoçado no restaurante "A Valenciana" com o chefe da sua Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, num sinal de apoio ao setor da restauração.

Segundo o chefe de Estado, o município de Ovar, no distrito de Aveiro, onde foi declarada a situação de calamidade e fixada uma cerca sanitária durante cerca de um mês para conter a transmissão da covid-19, constitui "um símbolo de uma resistência difícil de uma parte de Portugal continental" no atual quadro de pandemia.

"Combinei com o senhor primeiro-ministro - naturalmente, com o convite do senhor presidente da Câmara de Ovar - visitarmos Ovar logo que possível", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando: "E lá vamos, visitar uma fábrica, visitar um hospital de campanha, comer o pão de ló de Ovar, conviver com os ovarinos".

Sobre o almoço que, antes da chegada do primeiro-ministro, terá com o presidente do PSD, Rui Rio, também em Ovar, Marcelo Rebelo de Sousa contou que a ideia partiu do presidente da Câmara e dirigente social-democrata, Salvador Malheiro.

"Foi o presidente da Câmara quem tomou a iniciativa, que eu também achei muito boa, de associar ao almoço - uma vez que o senhor primeiro-ministro está com um compromisso em Coimbra - o líder da oposição. Isto é uma tarefa conjunta, comum, e portanto, faz sentido", considerou.