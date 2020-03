Marcelo Rebelo de Sousa respondia aos jornalistas após questionado sobre se tem mantido contacto com outros chefes de Estado de países afetados, no final de uma sessão no auditório do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa, que durou mais de três horas, sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", uma iniciativa do Governo, que contou ainda com a presença do primeiro-ministro, António Costa, dos líderes partidários, das confederações patronais e das estruturas sindicais.

O Presidente da República confirmou estes contactos "com vários chefes de Estado", ainda na segunda-feira, e deu o exemplo do Rei de Espanha e do presidente da República Italiana, "casos muito impressivos na cobertura mediática em Portugal".

"É possível verificar esta ideia: estamos perante uma pandemia global com uma incidência europeia muito clara. Até aqueles que nalgum momento chegaram a pensar que isto podia ser de alguns países, de algumas sociedades e não de todos, começam a compreender e a tomar medidas ainda quando estão numa fase mais atrasada do processo", apontou.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, outros países "olham para o caso português com muito interesse porque o caso português já tomou em linha de conta as lições de outros casos iniciados mais cedo e pode servir de exemplo naquilo que eles querem fazer".

O Presidente da República deu o exemplo do "facto de haver o tratamento dos infetados em casa" em Portugal, já que "houve outras experiências que seguiram caminhos diversos".