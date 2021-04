Segundo uma nota do ministério, os três óbitos foram registados no domingo e na segunda-feira, em pessoas de nacionalidade moçambicana com 35, 44 e 54 anos.

Moçambique passa a ter um total acumulado de 785 óbitos, 68.292 casos e, destes, 84% recuperados.

O país tem 9.577 casos ativos, dos quais 74 estão atualmente internados, maioritariamente na cidade de Maputo, 64%.

Mais de 400 mil pessoas suspeitas foram testadas em Moçambique desde que foi declarado o primeiro caso, em 22 de março de 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.