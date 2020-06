“É tempo de reforço das equipas e da definição de estratégias dirigidas a uma zona do país que tem características diferentes das outras, por isso estamos a fazê-lo”, afirmou o secretário de estado que considera que chegou o “momento do trabalho de terreno”.

Lacerda Sales recordou o reforço dos serviços de saúde pública dos concelhos mais afetados: A juntar aos 20 médicos já anunciados, “prevê-se a entrada em funções de mais dez esta semana”.

“Adicionalmente, está em curso a entrada de cerca de 80 médicos internos em especial para trabalho em tempo parcial”, anunciou ainda Lacerda Sales, acrescentando que “estão ainda em formação cerca de 40 internos”.

Segundo o governante, “este reforço é crucial para o mapeamento e georreferenciação de todos os casos ativos no concelho e freguesia, para que sigamos rapidamente as cadeias de transmissão da região e as possa conter”.

Ter unidades de saúde públicas com capacidade para dar resposta à situação que se vive atualmente foi precisamente um dos pontos salientados por Rui Portugal, que lembrou que este reforço surge numa altura em que os casos de COVID-19 continuam a aumentar e em que se aproximam as férias de verão.

"Não chega só a determinação do isolamento, ele tem de ser efetuado",sublinhou.

Por isso, "inicia-se hoje mesmo um conjunto de equipas que vai para o terreno: três equipas no concelho de Loures, uma em Odivelas, duas na Amadora, três equipas em Sintra e três equipas, para já, na cidade de Lisboa.

Portugal regista hoje mais quatro mortes causadas pela COVID-19 do que no domingo e mais 266 infetados, cerca de 85% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a COVID-19 ascende hoje a 1.568 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 41.912 infetados.