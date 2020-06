Na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia, António Lacerda Sales indicou que entre sábado e segunda-feira tinham sido recolhidas 2.000 análises e que só na segunda-feira foram recolhidas 945 amostras.

Na zona que concentra “mais atenções e maiores preocupações” das autoridades de saúde, continua a centrar-se a maioria dos novos casos de covid-19 e foram recolhidas amostras em “várias dezenas de empresas”, a maioria “na zona da Azambuja”.

“Outras estão a acontecer durante o dia de hoje e as restantes estão agendadas para os próximos dias”, adiantou, indicando que no fim da semana será feito um balanço.

Lacerda Sales afirmou que o plano de testagem do INEM, em articulação com as autoridades de saúde, o Instituto da Segurança Social e Autoridade para as Condições de trabalho, se estenderá a outras empresas para além das já analisadas.

As amostras são processadas pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e por outros hospitais da região, indicou Lacerda Sales, salientando que a estratégia para conter o surto é “identificar, testar e isolar muito rapidamente” os casos de infeção pelo novo coronavírus.