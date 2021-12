Segundo o relatório diário da DGS, nas últimas 24 horas foram administradas um total de 112.254 inoculações de vacinas contra a covid-19 – que incluem o esquema primário de vacinação completa e a dose de reforço – e contra a gripe.

Com a vacinação primária completa contra o SARS-CoV-2 estão agora 8.589.153 pessoas, mais 4.447 nas últimas 24 horas, enquanto a terceira dose de reforço já foi administrada a um total de 1.411.271 pessoas, mais 65.695 do que no dia anterior.

Receberam esta dose de reforço mais de 520 mil idosos com 80 ou mais anos, cerca de 465 mil da faixa entre os 70 e 79 anos e mais 204 mil do grupo etário entre os 65 e os 69 anos.

Com as 42.112 pessoas imunizadas nas últimas 24 horas, Portugal ultrapassou os dois milhões de vacinados contra a gripe, que totalizam agora 2.015.103.