De acordo com os dados diários recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 20h00 de ontem, 8.410.400 casos de contaminação foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, nos finais de dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, e 3.866.200 pacientes são considerados curados.

Contudo, alerta a AFP, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, uma vez que alguns países estão a testar apenas pacientes gravemente doentes com internamento hospitalar, outros usam o teste como uma prioridade para o rastreamento e muitos estados pobres têm capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas, os países com mais mortes são o Brasil (1.269), México (770) e os Estados Unidos (767).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetados em termos de número de óbitos e de casos, com 118.057 mortes e 2.173.804 infeções.

Pelo menos 592.191 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Os outros países mais afetados pela covid-19 são o Brasil, com 46.510 mortes e 955.377 casos, o Reino Unido, com 42.288 mortes (300.469 casos), a Itália, com 34.514 mortes (238.159 casos) e a França, com 29.603 mortes (195.142 casos).