“Nesta altura de desconfinamento, com esta campanha da rede associativa juvenil, pretendemos envolver os jovens numa causa que é de todas as gerações. Assim, a FNAJ está a reforçar a comunicação entre pares, para aumentar a segurança e diminuir comportamentos de risco neste contexto de pandemia, fazendo da juventude parte da solução desta provação global”, lê-se, em comunicado.

A FNAJ afirma perceber que “passado tanto tempo em isolamento, com a chegada do período de férias e com as interdições impostas sem soluções equivalentes tudo se complica, mas isso não quer dizer que os jovens não possam sair, estar com os amigos e divertirem-se em segurança”.

“Por isso, sem moralismos ou paternalismos, estamos a desafiar os jovens a serem os heróis deste verão comprometendo-os e consciencializando-os para gestos que fazem toda a diferença na segurança de todos — sobretudo dos mais vulneráveis. Além disso, queremos alertar para o uso consciente das máscaras e para o impacto ambiental que pode ter uma máscara largada no chão, além do perigo para a saúde pública”, refere Tiago Manuel Rego, presidente da FNAJ, na nota.

O comunicado adianta que a atividade de sensibilização surge no âmbito da campanha “Desconfinar Jovem — A Tua Causa”, que visa promover as associações juvenis como espaços seguros para atividades recreativas, culturais e desportivas neste contexto de pandemia, assim como ajudar os mais novos a voltar às rotinas com total segurança.

Além desta ação nacional, a campanha envolve também uma ação digital com a partilha de boas práticas e um manual de recomendações para reabertura dos espaços associativos, lançado recentemente em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.

A campanha conta ainda com o contributo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, num vídeo de apoio à iniciativa, apela para que os jovens usem a criatividade e imaginação para este período de desconfinamento, que exige de todos também um forte sentido cívico.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.631 pessoas das 44.859 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.