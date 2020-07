O líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei, criticou no domingo os que “nem fazem algo tão simples como usar uma máscara” para impedir a propagação do vírus, dizendo sentir “vergonha” por tal comportamento.

A doença tem vindo a ganhar terreno há quase um mês no Irão, de longe o país mais afetado no Médio Oriente, onde os primeiros casos do vírus SARS-Cov-2 foram divulgados a 19 de fevereiro.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan (China), já provocou mais de 578 mil mortos e infetou mais de 13,34 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo um balanço da agência France Presse.

Em Portugal, morreram 1.676 pessoas das 47.426 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.