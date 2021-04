"Isto significa que 8,5% da população residente tem já a vacinação completa e 23,6% uma dose da vacina", refere a autoridade de saúde, explicando que as pessoas inoculadas integram os grupos prioritários definidos de acordo com a alocação de vacinas à região autónoma.

A Direção Regional de Saúde sublinha que no decurso desta semana será dada continuidade à vacinação contra a covid-19 em todo o arquipélago, com destaque para a ilha do Porto Santo, nos dias 30 de abril e 01 de maio.

A região autónoma estima receber mais 10.000 doses da vacina AstraZeneca ainda este mês e dois lotes da Pfizer, num total de 122.850 doses, entre maio e junho.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, disse hoje que deverá também ser alocado à região 2,5% do total de 1,25 milhões de doses da vacina da Johnson&Johnson que Portugal pretende adquirir.

O governante, que falava à margem da sessão de abertura da Cimeira das Regiões de Saúde 2021, no Funchal, indicou que os trabalhadores do setor do turismo vão ser vacinados em massa, de modo a preparar a "recuperação da economia", já a partir do mês de maio.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19, que teve início em 31 de dezembro de 2020, estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional da Madeira, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 264 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, num total de 8.895 confirmados desde o início da pandemia, e 71 mortos associados à doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.122.150 mortos no mundo, resultantes de mais de 147,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.965 pessoas dos 834.638 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.