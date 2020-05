No entanto, lembrou que os lares com um surto e com doentes internados com COVID-19 podem ficar temporariamente sem visitas por uma questão de segurança, sendo uma decisão que depende da autoridade de saúde.

Portugal regista hoje 1.184 mortes relacionadas com a COVID-19, mais nove do que na quarta-feira, e 28.319 infetados, mais 187, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela DGS.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à COVID-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

