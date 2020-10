Em nota informativa publicada na sua página na rede social Facebook, a Santa Casa acrescenta que também uma funcionária do Centro Infantil testou positivo.

Em relação ao lar, a Santa Casa refere que procedeu, “de imediato”, ao reforço das medidas de contingência e ao confinamento dos utentes nos seus quartos.

Os quatro colaboradores vão permanecer em isolamento domiciliário, até que se encontrem curados.

No Centro Infantil de Barcelos (CIB), duas colaboradoras estão também em isolamento domiciliário, tendo uma resultado positivo no teste à covid-19 e outra por precaução.

“Por uma questão de prevenção e em estreita articulação com a Autoridade de Saúde Pública, foi decidido que as crianças que frequentam a turma da colaboradora devem permanecer em casa”, acrescenta.

Diz ainda que todos os pais e encarregados de educação foram “imediatamente informados”.

Sublinha que quer os utentes quer os colaboradores com resultado positivo “estão bem” e “sem quaisquer sintomas” de covid-19.

“A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos está, desde o primeiro momento, em estreita articulação com as autoridades de saúde, focada em assegurar os melhores cuidados possíveis aos utentes e colaboradores com resultado positivo, mas igualmente em salvaguardar os que estão ainda à margem desta pandemia”, remata a nota informativa.

