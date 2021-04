O montante é parte de uma doação de cerca de 39 milhões de dólares (32 milhões de euros) para países africanos, da América Latina e Caraíbas que sofrem os impactos do novo coronavírus, refere a embaixada do Japão em comunicado.

“Esta assistência fornecerá a Moçambique e outros países, equipamentos de gestão da cadeia de frio, incluindo equipamento médico para assegurar a vacinação em cada país”, destaca o Japão.

Segundo o Governo japonês, o valor vai permitir a criação de instalações de armazenamento, sistemas de refrigeração e transporte da vacina contra o novo coronavírus, considerando que assegurar um acesso equitativo da vacina a nível mundial é “um desafio comum para comunidade internacional”.

“O Japão continuará a estender o apoio à distribuição de vacinas a todas as pessoas no mundo, com vista a conter a covid-19 o mais rápido possível”, frisou.

Moçambique já recebeu vacinas da China, Índia e através do mecanismo Covax, uma iniciativa que visa fornecer vacinas contra a covid-19 a 20% da população de quase 200 países e territórios participantes.

Segundo as autoridades de Saúde, estão em processo mecanismos do setor privado e do Governo, através do orçamento do Estado, para aquisição de novas vacinas, prevendo-se receber, até ao fim do ano, cerca de seis milhões de doses.

O país tem um total acumulado de 814 mortos e 69.917 casos, dos quais 94% recuperados e 43 internados.

