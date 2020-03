O país está a enfrentar o pior surto no Médio Oriente e tem recebido críticas generalizadas por não impor medidas de quarentena mais rigorosas desde o início da pandemia da covid-19.

O Irão também está a sofrer severas sanções norte-americanas impostas após o Presidente dos EUA, Donald Trump, retirar o seu país do acordo nuclear iraniano assinado em 2015 com várias potências mundiais, em Viena.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

