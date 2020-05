Em declarações à Lusa, Ana Aguiar, investigadora do Instituto de Telecomunicações (IT) e professora na FEUP, afirmou hoje que o projeto FollowMyHealth surgiu da necessidade de, usando dados de localização, fazer a caracterização da “transmissão ambiental” do novo coronavírus.

Nesse sentido, a equipa de investigadores decidiu readaptar a plataforma Sense My City que, desenvolvida em 2011, têm vindo a ser utilizada em vários projetos de investigação sobre mobilidade.

Tendo já a aplicação móvel Sense My City consolidada, a equipa de investigadores, que integra também especialistas do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e da Faculdade de Psicologia da U.Porto, submeteu o projeto de readaptação à linha de apoio Research 4 COVID-19 da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Com um financiamento de 11 mil euros, a aplicação, intitulada Covid Monitor, ficará brevemente disponível na ‘PlayStore’ da Google.

Os dados de localização das trajetórias dos utilizadores permitirão “saber os locais frequentados”, bem como as dimensões desses locais, se são visitados por muitas ou poucas pessoas e outros aspetos relacionados com “a prevalência da transmissão” de acordo com as superfícies que lá existem.