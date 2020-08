A taxa de recuperação da Índia atingiu quase 76%, com mais de 2,4 milhões de pessoas infetadas com o novo coronavírus e que receberam alta hospitalar.

O Ministério da Saúde informou ainda que 66.550 pacientes recuperaram nas últimas 24 horas, o maior número num só dia.

Os casos de contágio na Índia estão a migrar para fora das grandes cidades. Embora o estado ocidental de Maharashtra e três do sul (Tamil Nadu, Andhra Pradesh e Karnataka) continuem a ser os mais atingidos, novos surtos estão a ser registados em Uttar Pradesh e Bihar, no norte do país.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).