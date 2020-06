Naquele que foi o sexto discurso de Modi desde o início da pandemia foi feito no momento em que a Índia já regista quase 570.000 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, que causa a doença COVID-19, e mais de 16.000 mortes.

“É verdade que, se olharmos para a taxa de mortalidade do novo coronavírus em comparação com muitos países do mundo, a Índia parece estar em (boas) condições”, disse Modi, validando a sua decisão de encerrar o país para praticamente todas as atividades desde final de março até início de junho.

Entretanto, desde que o confinamento foi suspenso, o número de casos da doença aumentou, tornando a Índia o quarto país mais afetado pela pandemia de COVID-19 do mundo.

Algumas restrições permaneceram, mas muitas indústrias e empresas reabriram e os indianos puderam voltar às ruas.

Modi culpou as pessoas por não usarem máscaras ou seguirem as diretrizes de distanciamento social.

“As pessoas estão a ficar descuidadas”, disse, acrescentando que é preciso chamar à razão aos infratores.