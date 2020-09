O Ministério da Saúde elevou o total de casos no país para mais de 5,9 milhões, com as mortes a subirem para 93.379 desde o início da pandemia.

Apesar dos números, as autoridades decidiram realizar a primeira eleição legislativa no estado de Bihar. Quase 72 milhões de pessoas podem votar durante três dias, no final de outubro, ainda que com restrições de distanciamento social.

As autoridades também vão enfrentar uma grande temporada de festivais religiosos que começa no próximo mês e em que se verificam aglomerações em templos e em zonas comerciais.

A média de novos casos na Índia caiu cerca de sete mil por dia esta semana, depois de atingir um recorde de 97.894 contágios a 16 de setembro.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.