O país totaliza agora 117.956 mortos e mais de 7,8 milhões de casos.

O maior número de novos contágios foram detetados nos estados de Maharashtra, Kerala e Karnataka.

No mês passado, a Índia atingiu um pico de quase 100 mil casos diários, mas desde então as infeções caíram para cerca da metade e as mortes em cerca de um terço.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.