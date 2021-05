Desde o início da pandemia, o país contabilizou 226.188 óbitos e 20,5 milhões de casos, disse o Ministério da Saúde indiano.

De acordo com os últimos dados, o país contou uma subida no número de casos diários pela primeira vez desde que ultrapassou a barreira das 400 mil infeções, no sábado.

A Índia atravessa uma segunda onda da doença, que sobrecarregou o sistema de saúde, com escassez de oxigénio e de camas em grandes cidades como Nova Deli. Alguns peritos consideraram que os números reais de óbitos e de casos podem ser muito mais elevados.

Com 1,3 mil milhões de habitantes, o país administrou, nas últimas 24 horas, 1,4 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

A percentagem da população vacinada ronda os 2%, já depois de o país ter ultrapassado os 160 milhões de vacinas administradas desde que iniciou a campanha.

Mais de 40 países começaram a enviar ajuda para a Índia para ajudar a combater a pandemia, incluindo ventiladores e equipamento médico, bem como geradores de oxigénio, cilindros, concentradores e reguladores.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.214.644 mortos no mundo, resultantes de mais de 153,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.981 pessoas dos 837.715 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.