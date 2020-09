Desde o início da pandemia, o país contabilizou 88.935 mortos e mais de 5,5 milhões de casos (5.562.664), esperando-se que em algumas semanas ultrapasse os Estados Unidos, atualmente o país com mais infetados (6,8 milhões).

As autoridades anunciaram na segunda-feira o confinamento durante uma semana de 10 distritos no estado de Chhattisgarh, onde o número de infeções registou um grande aumento nos últimos dias.

Os novos casos também aumentaram nos estados de Himachal Pradesh, Uttarakhand e Punjab, de acordo com as autoridades indianas.

A Índia é o segundo país do mundo com o maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortos, depois daquele país e do Brasil.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 961.531 mortos e mais de 31,1 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.