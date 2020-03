Nas últimas duas semanas, a região administrativa especial chinesa registou 57 novos casos, dos quais 50 foram identificados em pessoas provenientes de outros países, disse Carrie Lam.

"Se excluirmos estes casos importados, temos apenas sete casos (de contágio) locais na última semana", salientou a responsável.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A medida será aplicada a residentes e não residentes em Hong Kong, sendo que os primeiros poderão fazer a quarentena em casa.

Os contactos próximos de viajantes chegados do exterior e que estejam infetados serão enviados para um centro especial de quarentena, acrescentou.

No passado sábado, o Governo de Hong Kong passou a impor uma quarentena obrigatória de 14 dias para qualquer visitante proveniente de Itália, de várias zonas de França, da Alemnha, do Japão e de Espanha, medida que alargou agora a todos os países do mundo.

Lam salientou que as pessoas provenientes da China continental, Macau e Taiwan estão excluídas da quarentena.

No entanto, desde 08 de fevereiro que qualquer visitante proveniente da China continental deve submeter-se a quarentena, o que deixaria apenas os viajantes de Macau e de Taiwan isentos da medida.

As autoridades do território acrescentaram terem sido registados, até hoje, quatro mortes devido à pneumonia Covid-19 entre os 158 casos identificados desde o início da epidemia, dos quais 88 tiveram alta e 66 continuam hospitalizados.

Também hoje o chefe do Governo de Macau anunciou hoje que, a partir das 00:00 de quarta-feira (16:00 de terça-feira em Lisboa), só vai permitir a entrada na cidade aos residentes do território, da China continental, Hong Kong e Taiwan e aos trabalhadores não residentes de Macau.

Depois de 40 dias sem novos casos de Covid-19, Macau registou na segunda-feira e hoje dois novos casos importados, um de Portugal e outro de Espanha, respetivamente.

Antes destas duas confirmações, Macau registava dez casos de infeção com o vírus da Covid-19, tendo todos já recebido alta hospitalar. Agora, são 12 o número de pessoas em Macau infetadas desde que o surto começou.