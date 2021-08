Segundo os dados, na sexta-feira, foram registados mais 28 novos casos para um total acumulado de 4.479 e realizados 113 testes.

Mais 32 pessoas foram dadas como recuperadas da doença para um total acumulado de 3.929, havendo 468 casos ativos no país.

Os dados do Alto Comissariado indicam que 14 pessoas estão internadas devido à doença.

Na sexta-feira foi também registada mais uma vítima mortal por covid-19, aumentando para 76 o número de mortes causadas pela doença desde o início da pandemia no país.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.