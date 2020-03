Este apoio é para "iniciativas de saúde pública, destinadas a ajudar as comunidades a enfrentar os desafios colocados pela pandemia", lê-se no mesmo comunicado.

Vão ser disponibilizados “apoios individuais até um milhão de dólares", estando o fundo aberto para receber pedidos de apoio para o reforço de "infraestruturas de saúde locais e nacionais, incluindo o financiamento de mais pessoal médico, medicamentos e equipamentos médicos", para o estabelecimento de "plataformas digitais para a recolha de dados relacionados com a COVID-19, assistência médica remotamente e disseminação eficaz de informação relevante sobre saúde pública" e para "criar ou reforçar programas de saúde comunitária específicos para dar resposta à pandemia".

A "Novartis uniu esforços com a Fundação Bill & Melinda Gates, a Wellcome e a Mastercard no apoio à iniciativa de investigação e desenvolvimento COVID-19 Therapeutics Accelerator e estabeleceu uma parceria com a Innovative Medicines Initiative (IMI), lê-se no mesmo comunicado.

Ambas são colaborações intersetoriais que juntam várias companhias farmacêuticas e instituições académicas especializadas em programas coordenados de investigação, refere o grupo.

A Sandoz, divisão de genéricos e biossimilares do Grupo Novartis, vai "manter a estabilidade dos preços de medicamentos essenciais", segundo a mesma fonte, referindo que vai também dar "um forte apoio aos doentes e aos sistemas de saúde", sem especificar.

A empresa garante "o fornecimento de medicamentos para os doentes" e vai facilitar o desenvolvimento de ensaios clínicos, lê-se no mesmo texto.

"Estamos a lidar com uma crise de saúde pública extraordinária e sem precedentes, que exige um enorme envolvimento e colaboração entre os governos, a sociedade e as empresas. Enquanto empresa farmacêutica presente em mais de 140 países, estamos a disponibilizar um apoio financeiro adicional às comunidades mais afetadas ou a programas nacionais que ajudem a dar resposta a necessidades urgentes de saúde pública decorrentes da pandemia COVID-19", afirma no comunicado Vas Narasimhan, CEO da Novartis.

"O poder de trabalharmos em equipa enquanto indústria, disponibilizamos o talento e a capacidade das nossas equipas de Investigação e Desenvolvimento (I&D), integrando duas importantes iniciativas colaborativas", realça Narasimhan.

O grupo farmacêutico afirma ter ativado os "planos de mitigação para garantir o abastecimento contínuo de medicamentos e o bom funcionamento dos seus mais de 500 ensaios clínicos".

O grupo refere ainda que todos seus funcionários estão a trabalhar a partir de casa excetuando "os que trabalham em laboratórios e fábricas".

O decreto que regulamenta o estado de emergência no âmbito do combate à pandemia de COVID-19 foi hoje divulgado, depois de aprovado em Conselho de Ministros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos (mais 627 que na quinta-feira) em 47.021 casos.

A Espanha regista 1.002 mortes (19.980 casos) e a França 450 mortes (12.612 casos).

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

Das pessoas infetadas em Portugal, cinco recuperaram.

