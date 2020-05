“Não é uma questão nova, pode ser discutida, mas sem ser no quente do momento e apenas com a preocupação focada nos profissionais de saúde. Eles são aqueles que, em termos de ministério, tenho maior responsabilidade, mas [o assunto] merece uma abordagem mais genérica”, afirmou.

Sobre a possibilidade de se adotar a presunção legal automática para que estes profissionais, se infetados com COVID-19, possam ser tratados como se de uma doença profissional se tratasse, a ministra lembrou que “muitos contraíram a infeção em contextos muito distintos do que é o seu exercício profissional”.

“Recordo que vários surtos começaram a acontecer em contexto de viagens, aliás, o primeiro profissional de saúde infetado contraiu a infeção em viagem de lazer. Dizer que há nexo de causalidade automático ou inversão da prova do nexo de causalidade pode ser desproporcional”, acrescentou Marta Temido, lembrando que muitos profissionais trabalham em diversas instituições, alguns em simultâneo em instituições de apoio a idosos e de crianças ligadas ao mesmo empregador.

“Isto perturba a identificação do nexo de causalidade. Defender o SNS não é pô-lo a responder por tudo, incluindo o que não é responsabilidade do próprio”, considerou.

Na mesma resposta, e a propósito do pedido para que se harmonizem os diferentes tipos de contratos dos profissionais de saúde (contrato individual de trabalho ou contrato de trabalho em funções públicas), Marta Temido respondeu que eles existem “para o bem e para o mal”.

“Recordo que um profissional com contrato individual de trabalho não precisa de autorização para acumulação de funções”, afirmou a governante, sublinhando: “não há hipótese de ter a manteiga dos dois lados do pão”.

Reconheceu também que já foi feito “um grande esforço na harmonização”, mas disse que há matérias em que o ministério “terá dificuldade em harmonizar completamente garantindo que todos têm o melhor dos dois mundos”.

