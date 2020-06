“Os números são aparentemente mais animadores, mas a experiência mostra-nos que à segunda-feira se regista uma certa subnotificação de casos devido ao fim de semana que não podemos deixar de ter em conta”, disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal regista hoje 1.485 mortes relacionadas com a covid-19, mais seis do que no domingo, e 34.885 infetados, mais 192.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.479 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos e infeção subiram 0,6%.

“Estima-se que os números se mantenham na ordem de grandeza dos dias anteriores e espera-se que leva ainda algum tempo até que comece haver um decréscimo significativo”, precisou o secretário de Estado.