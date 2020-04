Em comunicado, o executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, informa que foi ainda determinado o “confinamento, se necessário compulsivamente, por um período de 14 dias, de todas as pessoas e respetivas bagagens que desembarquem nos aeroportos e portos da Madeira e Porto Santo”.

Não são abrangidos os “doentes em tratamento e as pessoas que desembarquem nos portos por razões profissionais", em termos definidos através de despacho.

Esse despacho "determina as condições de confinamento domiciliário e do confinamento nas unidades hoteleiras que sejam requisitadas, bem como todas as medidas que se afigurem convenientes e adequadas para uma boa execução do referido confinamento".

Entre as quais, lê-se na nota relativa às conclusões da reunião semanal do Governo da Madeira, "a obrigação de realização de exames médicos e preenchimento de inquéritos relativos às condições de saúde de cada pessoa e do respetivo domicílio, solicitadas por parte das autoridades de saúde competentes".

O confinamento será realizado no domicílio de cada pessoa, caso a mesma disponha de residência na Madeira ou no Porto Santo e tenha efetuado teste para a doença em laboratórios certificados pelas autoridades nacionais ou internacionais, nas 72 horas prévias ao desembarque, com resultado negativo.