A maioria das escolas primárias e secundárias no Reino Unido estão com o funcionamento limitado desde o início do confinamento, em meados de março, recebendo apenas os filhos de trabalhadores de serviços críticos e algumas classes de determinados anos.

“O regresso a rotinas de ensino normais o mais depressa possível é crucial para a nossa recuperação nacional. É por isso que temos estado a trabalhar para que todos os alunos possam voltar às escolas a tempo inteiro em setembro”, anunciou o ministro da Educação, Gavin Williamson, no parlamento.

O Governo estabeleceu medidas de proteção contra a transmissão do vírus, como a separação de turmas ou anos escolares em grupos através de horários desfasados e a obrigação de limpeza e lavagem de mãos regular ao longo do dia.

Para garantir que os alunos recuperam a aprendizagem perdida durante estes seis meses de confinamento, haverá alguma flexibilidade para corrigir “lacunas no conhecimento”, mas o currículo pedagógico vai ser mantido na totalidade.

Williamson já tinha anunciado mil milhões de libras (1,1 mil milhões de euros) para crianças com necessidade de apoio na educação.