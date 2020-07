“Há neste momento 77.867 profissionais de saúde com acesso à plataforma e mais de 700 mil utentes inseridos, estando mais de 16.500 em vigilância clínica”, adiantou.

A diretora-geral da Saúde também aproveitou a conferência de imprensa para referir outro tema, além da COVID-19, apelando a cuidados acrescidos durante os próximos dias, em que se preveem temperaturas elevadas.

“O grande apelo que nós fazemos é para que as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, se hidratem, que se protejam do calor intenso, que utilizem roupa adequada e que arejem as suas habitações”, sublinhou.

“São conselhos genéricos, todos nós os conhecemos, mas nestas alturas em que estamos preocupados com a COVID-19 e com a epidemia, não podemos descorá-los”, acrescentou.

Portugal regista hoje mais seis óbitos por COVID-19, em relação a domingo, e mais 232 casos de infeção confirmados, dos quais 195 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por COVID-19 desde o início da pandemia é agora de 1.620 e o total de casos confirmados é de 44.129.