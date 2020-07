No prólogo da sua obra, Lévy refere que este tipo de desastre "sempre existiu" e recorda a gripe espanhola que causou 50 milhões de mortes, "sem dúvida mais pessoas do que a covid alguma vez vitimará". Levy recorda ainda a gripe de Hong Kong, depois de 1968, que causou a morte a um milhão de pessoas, "com lábios cianóticos, hemorragia pulmonar ou asfixia" ou ainda, a gripe asiática que surgiu na China, passou pelo Irão, Itália, leste da França e América.

"O mais impressionante é a forma, muito estranha como estamos a reagir", escreve o autor, realçando "o medo que se abate pelo mundo" que paralisa os mais ousados.

O autor francês refere no livro como cidades se esvaziaram e se tornaram cidades-fantasma, bem como a "retórica do inimigo invisível".

À Lusa afirmou: "Uma pandemia é uma pandemia. Não é uma guerra e não há mais guerra biológica".

A obra, na qual contesta a ideia de que depois da covid-19 "nada vai ser como antes", divide-se em cinco partes: "Volta, Michel Foucault", "Surpresa Divina", "O Delicioso Confinamento", "A Vida Dizem Eles", e "O Adeus ao Mundo?".

A pandemia da covid-19 já provocou mais de 584 mil mortos e infetou mais de 13,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.679 pessoas das 47.765 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Bernard-Henri Lévy completa 72 anos em novembro próximo, tem formação como epistemólogo e faz parte da denominada "Nova Corrente Filosófica" surgida no final da década de 1970. Assina, semanalmente, uma crónica na revista Le Point.

Nascido em Argel, Lévy foi discípulo do físico e filósofo Georges Canguilhem (1904-1995).