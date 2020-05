Batizado de FI5, o dispositivo foi concebido pela emblemática escuderia em conjunto com o Instituto Italiano de Tecnologia (IIT), seguindo as instruções dos hospitais de Milão e Génova.

"Começámos a trabalhar a 21 de março e o primeiro protótipo estava pronto a 25 de abril", declarou Corrado Onorato, responsável pela inovação tecnológica da escuderia italiana, em conferência de imprensa.

De acordo com Simone Resta, responsável pelo departamento de chassis da Ferrari, membros de várias divisões - simulação, modelos 3D e desenho - estiveram envolvidos no projeto, que contou com o aval da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

A temporada de Fórmula 1 ainda não foi ser iniciada devido à crise internacional, mas a FIA autorizou atividades relacionadas com a pandemia do coronavírus.

créditos: AFP

Mercedes já tinha feito o mesmo

A Mercedes, grande rival da Ferrari nos últimos anos na F1, participou de uma iniciativa semelhante no Reino Unido, colocando a serviço público no início de abril os planos de aparelhos respiratórios desenvolvidos para os serviços de saúde.