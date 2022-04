"Estamos num momento diferente da pandemia", adiantou Anthony Fauci, em entrevista à agência de notícias Associated Press (AP). Após uma onda brutal no inverno, "agora desaceleramos e passamos para uma fase mais controlada. Mas não significa que a pandemia acabou", indicou.

Os seus comentários surgem um dia depois de ter dito no programa "NewsHour" da PBS que os Estados Unidos estavam "fora da fase de pandemia" e também referiu ao jornal The Washington Post que país estava finalmente "fora da fase de pandemia explosiva".

As observações de Anthony Fauci refletem como as autoridades de saúde a lutar com o próximo estágio da pandemia -- como gerir os casos e os internamentos de covid-19 e aprender a viver com o que ainda é um vírus mutante e imprevisível.

Anthony Fauci disse que os Estados Unidos parecem estar fora do que chamou de "fase fulminante" da pandemia, de grandes surtos de variantes que, no pior dos casos, provocaram de milhares de infeções diariamente, além de dezenas de milhares de internamentos e milhares de mortes.

Os casos de covid-19 estão num ponto mais baixo do que em meses e dois terços da população norte-americana está vacinada. "Estamos muito, muito melhor do que estávamos há um ano", atentou o principal epidemiologista do Governo norte-americano.

Para continuar a melhorar a situação no país, Anthony Fauci elaborou uma lista de tarefas: conseguir mais pessoas vacinadas; desenvolver vacinas melhores; descobrir a melhor estratégia de reforço para contrariar as variantes; e garantir que as pessoas possam ter acesso ao tratamento assim que precisarem.

"Não podemos tirar o pé do acelerador. Há muita dinâmica viral em todo o mundo e ainda podemos ter outra variante que pode levar a outro potencial aumento [de infeções]", acrescentou.