“Vamos começar com dois mil testes a pedido das associações”, disse Ricardo Serrão Santos, à margem de uma vista ao Oceanário, no Parque das Nações, em Lisboa.

De acordo com o governante, o processo envolve as várias associações do setor das pescas, os municípios, as forças de segurança, os hospitais, o Ministério da Saúde e o Ministério do Mar.

“É algo que os pescadores estavam a pedir, porque, obviamente, trabalham em ambientes confinados e nota-se que têm algum receio”, referiu o ministro, salientando que as associações estão a gerir todo o processo com as autoridades.

Segundo Ricardo Serrão Santos, a iniciativa, que vai começar na sexta-feira, funcionará por candidatura das associações.

As declarações do ministro surgem um dia depois de a Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM) ter previsto que cerca de dois mil pescadores, que operam na zona norte do país, pudessem, em breve, ser testados à covid-19.

A iniciativa vem ao encontro de uma pretensão que a associação vinha a defender nos últimos meses, mas que só agora foi articulada com os Ministérios do Mar e da Saúde.