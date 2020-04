No balanço realizado pela AFP às 12:00, a partir de fontes oficiais, os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos confirmados da covid-19, mais de 500.000, tendo sido o primeiro a passar as 2.000 mortes pelo novo coronavírus em apenas um dia.

O número de mortos nos Estados Unidos subiu para mais de 18.000, aproximando-se de Itália, o país até ao momento com mais mortes provocadas pela covid-19 (18.849).

Seguem-se a Espanha, com 16.353 mortos, a França (13.197) e o Reino Unido (8.958).

Em Espanha, o número de mortos nas últimas 24 horas, 510, desceu pelo terceiro dia consecutivo.

Desde o balanço referente às 19:00 de sexta-feira, a AFP contabilizou mais cerca de 2.200 mortes e mais 36.660 pessoas infetadas em todo o mundo.

Nesse balanço, a France-Presse dava conta de pelo menos 335.900 pessoas consideradas curadas.