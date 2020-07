No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional refere que dos seis casos diagnosticados, três foram-no na sequência das 1.007 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região, um em São Miguel e outro na Terceira.

Um dos casos respeita a uma mulher de 53, não residente nos Açores, que chegou por via aérea, oriunda do continente, em 26 de julho, e na segunda-feira obteve resultado positivo no teste de despiste.

Os outros dois casos diagnosticados na sequência das análises realizadas são de um homem de 62 anos e uma criança de 12 anos, que também chegaram aos Açores por via aérea, oriundos do continente, em 25 de julho.

Após um primeiro resultado inconclusivo, obtiveram segunda-feira resultado positivo no teste de despiste.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, estes dois casos “haviam sido dados como recuperados da doença da covid-19 pelas autoridades de saúde de território continental, mas, pelo facto de na região se considerar um caso recuperado apenas quando se obtêm dois testes negativos consecutivos, os indivíduos irão regressar por sua iniciativa a território continental, tomando as devidas precauções no regresso ao local de origem”.

Para além destes três casos, foram diagnosticados outros três através de análises realizadas num laboratório de clínica privada, sendo todos homens com idades compreendidas entre os 38 e os 54 anos, residentes nos Açores.

De acordo com a Autoridade de Saúde, os residentes foram identificados como positivos nos testes de despiste realizados previamente a intervenção cirúrgica em clínica privada, na sequência das orientações e recomendações da Direção Regional da Saúde.

Um destes residentes havia regressado do exterior da região em 22 de julho e obtido resultado negativo no teste de despiste realizado à chegada.

O comunicado aponta que todos os casos “apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos”.

Face a estes novos casos, foram detetados na região 171 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 16 casos positivos ativos, dos quais 15 na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.

Portugal contabiliza pelo menos 1.722 mortos associados à covid-19 em 50.410 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (148.056) e mais casos de infeção confirmados (quase 4,3 milhões).

Seguem-se Brasil (87.618 mortos, mais de 2,4 milhões de casos), Reino Unido (45.759 mortos, mais de 300 mil casos), México (44.022 mortos, mais de 395 mil casos), Itália (35.112 mortos e mais de 246 mil casos), França (30.209 mortos, mais de 331 mil casos) e Espanha (28.434 mortos, mais de 278 mil casos).