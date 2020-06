A mãe do menino que frequenta o Jardim de Infância “A Joaninha” fazia parte de um grupo em observação pela autoridade de saúde, por apresentar “uma sintomatologia ligeira”, tendo testado positivo na sexta-feira, revelou à Lusa Ana Cristina Guerreiro.

Segundo aquela responsável, o menino e o pai “foram testados no sábado, tendo apenas o resultado da criança sido positivo”, sublinhou, acrescentando que as 18 crianças e funcionários que tiveram contacto mais próximo com o menino “vão ser testados” e que todas as crianças e funcionários “foram colocados de quarentena” por 14 dias.

O menino infetado frequenta a creche na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, no concelho de Faro, mas a família reside na freguesia vizinha de Almancil, já no concelho de Loulé.

Antes da reabertura do equipamento, “serão testados todos os funcionários, poupando as crianças de tenra idade a um teste horrível”, frisou Ana Cristina Guerreiro.

Tal como indicam as orientações da Direção Geral de Saúde, “o equipamento terá de ser alvo de uma correta higienização sem produtos especiais”, indicou.