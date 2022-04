A Coreia do Sul deu hoje à Guiné-Bissau 201.600 doses de vacinas Johnson & Johnson/Janssen no âmbito do mecanismo do Fundo Africano de Vacinas, liderado pela União Africana, que vão permitir terminar a vacinação anti-covid-19 dos guineenses.

"Num momento em que temos grandes necessidades de continuar a vacinação, os nossos amigos voltam a estender-nos a mão e a dar mais de 200.000 doses de vacina para terminar a vacinação da nossa população", afirmou Tumane Baldé, alto-comissário para a covid-19 na Guiné-Bissau. O médico guineense, que falava na cerimónia de entrega do donativo, agradeceu à Coreia do Sul, bem como à União Africana, ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, pelo apoio logístico, e à Organização Mundial de Saúde, pelo apoio técnico. Para Tumane Baldé, o donativo "demonstra claramente a solidariedade e a fraternidade da comunidade internacional, que permite vacinar e salvar vidas". Desde o início da pandemia da covid-19, a Guiné-Bissau registou 8.185 casos e 171 vítimas mortais.