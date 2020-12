Duarte Cordeiro, que é também secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, visitou hoje à tarde em Mem Martins, no concelho de Sintra, um dos centros de saúde onde se iniciou a vacinação aos profissionais de saúde dos cuidados primários e destacou a sua adesão massiva à vacina.

“Confiamos muito nos profissionais de saúde e têm sido dias exemplares. Está a correr muito bem, com os profissionais a darem o exemplo e a atestarem a segurança da vacina, o que é muito importante e nos dá a confiança de que tudo vai correr bem”, afirmou Duarte Cordeiro.

Depois de explicar que este “é um processo faseado” e que “o número de vacinas ainda não permite vacinar a totalidade dos profissionais”, o coordenador regional para a covid-19 perspetivou que até final de fevereiro estejam vacinados todos os profissionais de saúde e os trabalhadores e utentes das estruturas residenciais, garantindo que neste processo “será disponibilizado todo o apoio necessário”.

“Já a partir de segunda-feira vamos começar a receber as vacinais para as estruturas residenciais, para profissionais e utentes, de forma gradual, para que até ao final de fevereiro estes dois grupos estejam vacinados. Será uma primeira fase muito importante na luta constante que temos tido contra a pandemia”, sublinhou Duarte Cordeiro.

Sobre os dias que se avizinham, com a imposição de novas limitações à circulação a partir de 31 de dezembro e até dia 04 de janeiro, Duarte Cordeiro pede aos portugueses que assumam “comportamentos responsáveis” e realça que o objetivo é “evitar um novo pico de casos”.

“Todos temos consciência de que o processo de vacinação vai demorar alguns meses e isso exige, de todos nós, que continuemos a ter todas as preocupações que conhecemos de cor, especialmente nestas épocas festivas. Queremos prosseguir este plano de vacinação sem um novo pico de casos. Por isso, era muito importante que conseguíssemos controlar o contágio à medida que fossemos avançando no processo de vacinação”, finalizou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Presente também neste primeiro dia de vacinação nas unidades de cuidados de saúde primários, Luís Pisco, presidente da Administração Regional de Saúde de LVT, garantiu que o número de infeções na região “está controlado”, que “há dentro da região capacidade para resolver os problemas” que surjam e que o processo de vacinação que teve início há dois dias na região “está a ser um sucesso”.

Portugal contabiliza pelo menos 6.751 mortos associados à covid-19 em 400.002 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

O Governo decidiu manter as medidas previstas para o Natal, mas agravou as do período do Ano Novo, com recolher obrigatório a partir das 23:00 de 31 de dezembro, e a partir das 13:00 nos dias 01, 02 e 03 de janeiro.

É também proibido circular entre concelhos entre as 00:00 de 31 de dezembro e as 05:00 de 04 de janeiro.

O funcionamento dos restaurantes em todo o território continental é permitido até às 22:30 no último dia do ano, e até às 13:00 nos dias 01, 02 e 03 de janeiro.