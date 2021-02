Fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo indicou hoje à agência Lusa que estas 1.800 pessoas vão ser vacinadas até segunda-feira, na Arena d'Évora, espaço do município onde foi instalado o centro de vacinação concelhio.

No concelho de Évora, sublinhou, estão identificadas 9.000 pessoas com 80 e mais anos e acima dos 50 com doenças associadas.

Segundo a mesma fonte, a Arena d'Évora tem quatro postos de vacinação e capacidade para vacinar 600 pessoas por dia.

A fonte da ARS do Alentejo alertou para a existência de dificuldades para contactar as pessoas que vão ser vacinadas e apelou a quem tem critérios de vacinação que atualize os dados através do portal covid19.min-saude.pt/vacinaçao.

Além do concelho de Évora, esta fase de vacinação já arrancou esta semana em mais sete municípios do distrito, depois de ter começado, na semana passada, em Estremoz, Alandroal, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Montemor-o-Novo.

Para os oito concelhos do distrito (Arraiolos, Borba, Évora, Mora, Portel, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa) agora abrangidos na atual fase do plano nacional de vacinação, adiantou a fonte, foram destinadas 2.970 doses da vacina contra a covid-19.

A fonte da ARS do Alentejo assinalou que apenas no concelho de Mourão a vacinação de pessoas com 80 e mais anos e acima dos 50 com doenças associadas vai arrancar na próxima semana, uma vez que o centro de saúde da vila não dispõe de médico, esta semana.

Em Portugal, morreram 16.086 pessoas dos 799.106 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

