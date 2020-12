Segundo Manuel Moreira, a situação "não é muito preocupante" mas causa "constrangimentos" ao funcionamento daquele quartel do distrito de Braga.

"Claro que vinte homens fora de trabalho causam constrangimentos, principalmente nesta altura. Mas a segurança do território não está em causa, embora haja naturalmente alguma perturbação", assegurou o autarca.

Portugal contabiliza pelo menos 5.192 mortos associados à covid-19 em 332.073 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.