“Entre linhas telefónicas gratuitas para combater a solidão, entregas de compras e de medicamentos ao domicílio, passeio de animais domésticos e outras necessidades, em todos os distritos, 18 no total, há respostas sociais”, refere a ANAFRE, em comunicado.

A ANAFRE recorda que, ainda antes de o estado de emergência ter sido declarado devido à pandemia de covid-19, cerca de mil freguesias “já estavam no terreno a assegurar que os que mais precisavam se mantinham em casa”.

O decreto do Governo que estabelece as medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência, que entra em vigor às 00:00 de domingo, indica que ficam sujeitos “a um dever especial de proteção” os maiores de 70 anos, os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados de risco.

Este grupo só pode circular em espaços e vias públicas em algumas circunstâncias definidas no decreto, nomeadamente para aquisição de bens e serviços, deslocações por motivos de saúde, deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras.

São ainda permitidas deslocações de curta duração para atividade física e passeio dos animais de companhia.

“Numa altura de combate acérrimo ao novo coronavírus e de cumprimento escrupuloso das medidas decretadas pelo Governo, as freguesias têm estado no terreno com respostas sociais de louvar. Estão a ajudar e a assegurar, em permanência e no quadro das suas possibilidades, que aos grupos de risco nada lhes faltará”, refere Jorge Veloso, presidente da ANAFRE, citado no comunicado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.400 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal elevou hoje para 12 o número de mortes associadas ao vírus da COVID-19, o dobro face a sexta-feira, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista 1.280 casos confirmados de infeção.

Segundo a DGS, há 156 doentes internados, 35 dos quais em cuidados intensivos. A grande maioria (1.124) está a recuperar em casa.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia da COVID-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril, podendo ser prolongado.