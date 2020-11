Carlos Ferreira, coordenador do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, disse à Lusa que esta resposta vem “tirar dos circuitos normais dos centros de saúde” as pessoas que apresentam infeções respiratórias, evitando o contacto com doentes que apresentam outras patologias.

Com as ADR, passa a existir um espaço próprio para atendimento das infeções respiratórias, que incluem as gripes e a covid-19, nos centros de saúde de Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém (para já em S. Domingo e em Pernes), com funcionamento das 10:00 às 17:00 durante os dias úteis.

Aos fins de semana e feriados, Santarém assegura, entre as 09:00 e as 14:00, o atendimento também para os utentes de Almeirim e Alpiarça, sendo os da Golegã atendidos no centro de saúde da Chamusca, com os restantes a funcionarem igualmente entre as 09:00 e as 14:00, adiantou.

Para garantir a existência de circuitos autónomos, os municípios de Almeirim, Chamusca e Coruche disponibilizaram contentores “com todas as condições”, aguardando Santarém a colocação de dois contentores no centro de saúde situado em S. Bento e dois no de S. Domingos.

Carlos Ferreira afirmou que as ADR sucedem-se às cinco áreas dedicadas a despistagem da covid-19 (ADC) criadas em março na Lezíria do Tejo.

O ACES Lezíria abrange os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, num total de cerca de 200.000 utentes.

