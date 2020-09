O número de novos casos de COVID-19 parou de crescer em 70% das 324 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Entre as 27 unidades federativas do país, 12 não têm nenhum grande município com aumento acelerado do contágio, segundo o jornal Folha de S.Paulo, que tem monitorizado o estado da pandemia em cidades grandes e estados.

De acordo com os dados recolhidos, a situação é de estabilidade em 41% desses municípios e de desaceleração do contágio em 29%.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.