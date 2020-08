O país sul-americano totaliza agora 112.304 vítimas mortais e 3.501.975 pessoas diagnosticadas com a doença desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro.

As autoridades de Saúde investigam ainda a eventual ligação de 3.187 mortes com a COVID-19, que está presente em todos as 27 unidades federativas do Brasil.

O Governo brasileiro indicou hoje que 2.653.407 pessoas já recuperam da doença no país, que ocupa a segunda posição na lista de nações com maior número de pacientes que ultrapassaram a COVID-19.

São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia no país, com 730.828 infetados e 27.905 óbitos, sendo seguido pela Bahia, que concentra oficialmente 228.596 casos confirmados e 4.685 mortes, e pelo Rio de Janeiro, que totaliza 205.916 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus e 15.074 vítimas mortais.

De acordo com o último relatório do Governo, o Brasil tem hoje uma incidência de 53,4 óbitos e 1.666,4 casos da doença por cada 100 mil habitantes.