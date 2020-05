“Queremos, se pudermos, avançar com algumas destas medidas na segunda-feira. Será bom se as pessoas tiverem uma ideia sobre o que vai acontecer a partir do dia seguinte e é por isso que penso que domingo, no fim de semana, é o melhor dia”, adiantou.

Johnson falava durante o debate semanal com os deputados, alegando que as decisões vão depender da informação que vai chegar nos próximos dias e justificando-se assim perante o presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, que manifestou a sua insatisfação por esta declaração não ser feita primeiro no parlamento.

O Governo britânico decretou a 23 de março que as pessoas só devem sair de casa para comprar bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, para fazer exercício uma vez por dia, para ajudar pessoas vulneráveis ou para trabalhar se não o puderem fazer de casa.

A decisão sobre o prolongamento deste regime tem de ser tomada até quinta-feira, com base no parecer dos especialistas médicos e cientistas que aconselham o Governo, que tem estado a preparar um plano para a reabertura de algumas atividades económicas.

Esta semana começaram a ser divulgados documentos enviados às empresas com diretrizes sobre como devem aplicar as regras de distanciamento social no local de trabalho, o que pode implicar turnos alterados, encerramento de cantinas e uso de equipamento de proteção.