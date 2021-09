A cantora americana de 38 anos e natural de Trinidad e Tobago afirmou aos seus quase 23 milhões de seguidores no Twitter que ainda não se vacinou contra o coronavírus e que está a tentar obter mais informação sobre as vacinas.

Nicki Minaj relatou a história de um primo que se recusou a ser vacinado, alegando que um dos seus amigos ficou impotente e com os testículos inflamados depois de receber a injeção.

Questionado a respeito do tema numa conferência de imprensa, o diretor médico da Inglaterra, Chris Whitty, de 55 anos, uma das principais figuras no combate à COVID-19, denunciou imediatamente os "mitos" que rondam as vacinas.

"Há uma série de mitos que circulam por aí, alguns claramente ridículos", afirmou. "Alguns (...) são claramente para assustar as pessoas. Este é um deles", acrescentou.

Após celebrar que a maioria das pessoas ignora as informações falsas, Whitty atacou os que "vendem contradições". "Deveriam envergonhar-se", acrescentou.

Menos gentil do que ele, Johnson, de 57 anos, afirmou não estar "tão familiarizado com o trabalho de Nicki Minaj como provavelmente deveria".

A rapper enviou então uma mensagem de voz ao primeiro-ministro na qual, com o sotaque britânico, dizia que nasceu no Reino Unido e frequentou a universidade com Margaret Thatcher. Tudo isso é falso.

Questionado sobre Nicki Minaj nesta quarta-feira, o ministro da Saúde britânico Sajid Javid pediu aos famosos que tenham cuidado com o que dizem.

Falando na Times Radio sobre "pessoas que espalham informações erradas", Javid destacou que elas "claramente não ajudam".

Dirigindo-se aos famosos, pediu: "Por favor, não façam isso". "Estão realmente a prejudicar as pessoas, porque as vacinas salvam vidas e vocês estão a fazer o contrário ao espalharem mentiras".