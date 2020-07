Os Bombeiros Voluntários de Lousada são os primeiros do Vale do Sousa a possuir um túnel de desinfeção para aumentar as estratégias de prevenção contra a pandemia de COVID-19.

"É muito prático para a desinfeção do fardamento do dia a dia do bombeiro, bem como para a desinfeção do equipamento de proteção individual antes de ser descartado", disse José Aires, comandante da corporação lousadense, ao Jornal TVS - Terras do Vale do Sousa.

"Mesmo na entrada e saída de serviço este equipamento é um garante de que todos os bombeiros estão mais desinfetados, assim como as suas roupas", comentou. "O líquido está certificado e não irrita a pele", acrescenta. "É um mecanismo que nos dá mais segurança", afirmou ainda o responsável.

Veja o vídeo partilhado nas redes sociais

A estrutura em alumínio oferecida pelo grupo Normetal permite a desinfeção de materiais e pessoas. O líquido usado não tóxico, desde que os utilizadores usem máscara durante o período de exposição.

O equipamento pode ser usado em entradas de locais de trabalho como quartéis de bombeiros, hospitais, prédios públicos, lojas, escritórios e fábricas.

Duarte Gonçalves, diretor comercial da UEM SA – Grupo Normetal, refere que o grupo foi "pioneiro a desenvolver este túnel de descontaminação". "A Normetal está localizada em Lousada e decidimos colocar o equipamento à disponibilização dos bombeiros e da comunidade", explicou.

"Todos somos poucos no combate à COVID-19 e o Grupo Normetal está desde o primeiro dia na fila da frente desta luta, pois também estamos a realizar o fabrico e montagem de edifícios auxiliares junto de alguns hospitais", adiantou João Vieira, diretor-geral da UEM SA – Grupo Normetal.