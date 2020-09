A Direção Regional da Saúde assinala que o promotor dos jogos “deve assegurar a existência” de um registo dos espetadores que assistiram à competição, que deve “manter em sua posse durante 14 dias”, para “efeitos de eventual vigilância epidemiológica”.

No passado fim de semana, o Angrense, clube do campeonato regional dos Açores, organizou um torneio particular com outros três clubes que contou com a presença de adeptos nas bancadas.

A medida abrange todas as competições nas diferentes modalidades e nos vários escalões nos Açores, à exceção da equipa sénior do Santa Clara, que inicia a I Liga de futebol no domingo, em casa, frente ao Marítimo.

No caso dos jogos da equipa açoriana, a Autoridade Regional de Saúde esclareceu, numa missiva enviada ao próprio clube, que devem ser cumpridas as orientações da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Direção-Geral da Saúde, que não autoriza a presença de público nos eventos desportivos.

Também no fim de semana arranca o Campeonato de Portugal, com a realização de um jogo na ilha Terceira, a receção do Fontinhas ao Estrela da Amadora, tendo o clube da Praia da Vitória já anunciado o início da venda de bilhetes para o encontro na rede social Facebook.

Na segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou, em relação à presença de público nas bancadas, que "o Governo continuará empenhado em permitir o regresso à normalidade possível das modalidades desportivas e do futebol”, mas que “as autoridades de saúde não abdicam de usar todos os meios legais e de saúde publica para limitar a propagação do vírus”.