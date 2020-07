A Argentina ultrapassou no domingo os 100 mil casos de covid-19, tendo identificado 2.657 novos contágios da doença, que já causou 1.845 mortos no país sul-americano, disseram as autoridades.

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde argentino, o número total de casos confirmados no país é de 100.166. Nas últimas 24 horas foram registadas 27 mortes causadas pela covid-19, indicaram. Das 100.166 infeções detetadas desde 03 de março e até agora pelas autoridades argentinas, 1.081 são importados, 33.376 são contactos próximos dos casos confirmados, enquanto 48.213 são contágios na comunidade. Os restantes casos estão sob investigação epidemiológica. A província de Buenos Aires continua a ser o distrito con mais casos confirmados até ao momento, seguida pela capital do país, com 38.335 contágios confirmados. Continuar a ler As mesmas fontes acrescentaram que 42.694 doentes já tiveram alta, enquanto 735 pessoas continuam em unidades de cuidados intensivos. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 566 mil mortos e infetou mais de 12,79 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.